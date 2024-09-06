Замруководителя мытищинского отделения «Молодой Гвардии» поучаствавала в голосовании

Заместитель руководителя мытищинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Кононюк решила воспользоваться возможностью проголосовать дистанционно. Этот выбор подчеркивает ее приверженность инновациям и стремление к удобству и безопасности в процессе голосования.

Диана отметила, что использование современных технологий позволяет сделать процесс голосования более доступным и удобным для всех граждан. Процесс голосования занял у Дианы всего несколько минут. Она внимательно изучила список кандидатов и программные положения, после чего сделала свой выбор.

«Мы, молодое поколение, должны проявлять активную гражданскую позицию и использовать все доступные возможности для выражения своего решения», — сказала Диана Кононюк.

Дистанционное голосование — круглосуточное. Оно начинается в 8-00 в пятницу и заканчивается в 20:00 в воскресенье. В отличие от традиционных участков, которые закрываются в 20:00, в ДЭГ можно проголосовать в любое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.