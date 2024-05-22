Замруководителя ГУСТ Подмосковья Никита Анашкин провел личный прием граждан

Руководящий состав Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области на регулярной основе проводит личные приемы граждан. Жители Подмосковья могут задать интересующие вопросы при очной встрече или по телефону по предварительной записи. Такие мероприятия организуются раз в месяц, согласно графику, установленному в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Так, к заместителю руководителя ГУСТ Подмосковья Никите Анашкину на личном приеме обратился житель Мытищ, проживающий по адресу: улица Юбилейная, дом № 34. Он сообщил о бездействии со стороны управляющей компании, а именно ненадлежащем содержании подвала, напольного покрытия входной группы, отсутствии водостоков над козырьками входных групп и других вопросах, относительного общего имущества многоквартирного дома. Ситуация взята на контроль инспекторского состава с предоставлением фотоотчета о проделанных работах в поставленные сроки.

Жительница Люберец подняла вопрос об оборудовании отдельной контейнерной площадки для торговых рядов, расположенных вдоль железнодорожной станции «Ухтомская». Сотрудники торговых точек сбрасывают мусор на контейнерную площадку во дворе дома, от чего образуются мусорные навалы. Также была предоставлена информация о подтоплении придомовой территории после проведения дорожных работ на 1-м Лермонтовском проезде. Сотрудники ведомства взяли вопросы на особый контроль.

Жительница деревни Митькино Одинцовского округа сообщила о нарушении жилищного законодательства со стороны управляющей компании. На протяжении длительного времени отсутствует уборка подъездов и придомовой территории, повреждены двери и окрасочный слой стен подъездов, а также поступила жалоба на плохое качество воды. Сотрудники ведомства проверяют всю информацию.

Анашкин также отметил, что ведомство всегда открыто к диалогу и активному взаимодействию с жителями, а также совместному решению вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.