Зампрокурора Владимир Пронин предупредил жителей Серебряных Прудов о мошенниках

Заместитель прокурора Владимир Пронин предупредил жителей Серебряных Прудов о росте мошенничеств с использованием социальной инженерии и NFC-технологий. Он призвал граждан быть бдительными и следовать ключевым правилам безопасности, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пронин рекомендует никогда не сообщать посторонним данные банковской карты, включая номер, срок действия и CVV-код, а также пин-коды и SMS-пароли. Сотрудники банка никогда не запрашивают их, подчеркнул Пронин. Кроме того, он посоветовал не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, так как через функцию NFC злоумышленники могут получить доступ к данным карты.

Отдельное предупреждение касается телефонных звонков от лиц, представляющихся сотрудниками государственных органов или служб доставки, которые требуют перевести деньги. В таких ситуациях важно проверять информацию исключительно через официальные сайты и телефоны организаций, а также избегать переходов по подозрительным ссылкам.