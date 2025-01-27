Зампрокурора Подмосковья провел личный прием граждан в округе Химки

Зампрокурора Московской области Сергей Панин осуществил рабочую поездку в городской округ Химки. На личный прием к заместителю прокурора области совместно с Химкинским городским прокурором Денисом Андреевым и первым заместителем главы округа Химки Родионом Левочкой обратилось 17 граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Люди обратились по вопросам безопасности дорожного движения, благоустройства, соблюдения уголовно-процессуального законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенного приема от граждан принято 9 обращений. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены в прокуратуре области на контроль.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.