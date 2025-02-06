Зампредседателя Мособлдумы рассказал жителям Наро-Фоминска об итогах работы за 2024 год

В своих выступлениях перед представителями трудовых коллективов, заместитель Председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, рассказал об основных направлениях работы в 2024 году: поддержке участников СВО и их семей, о расходовании средств инициативного бюджетирования, о проделанной в рамках госпрограмм работе по благоустройству, строительству и капремонту объектов социальной инфраструктуры, реализации партпроектов и Народной программы «Единой России», передает пресс-служба партии.

В Молодежном комплексном центре Наро-Фоминска Олег Рожнов встретился с добровольцами и сотрудниками учреждения.

«За мной как за депутатом закреплена 21 семья участников СВО. Помогаем, решаем вопросы, связанные с лечением раненых бойцов, со сбором и доставкой гуманитарной помощи. Стараемся оперативно решать все возникающие вопросы. В прошлые годы, в рамках инициативного бюджетирования для Молодежного комплексного центра при моей поддержке были выделены средства на приобретение надувной сцены и оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий, также необходимое оборудование было приобретено для поискового отряда „Бумеранг“. На 2025 год планируем приобретение формы для юнармейских отрядов на сумму порядка четырехсот тысяч рублей», — прокомментировал депутат.

На встрече с коллективами Наро-Фоминских школ № 1 и № 5, заместитель Председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов рассказал о работе с наказами избирателей, о проделанной в рамках государственных программ работе по благоустройству, строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

«Вместе с коллегами по партии, представителями администрации проводит регулярные мониторинги строительных объектов: школ, больниц, домов культуры. В период с 2018 года для этих школ, при моей поддержке и рамках реализации партийного проекта „Новая школа“, приобреталось новое оборудование и мебель, в обоих учреждениях проводилась замена окон. В этом году в школе № 1 планируется установить солнцезащитные жалюзи и провести ремонтные работы», — подытожил Олег Рожнов.

Также Олег Рожнов посетил Комплексный центр социального обслуживания населения.

«В период с 2017 по 2024 годы для КЦСО „Наро-Фоминский“ в рамках инициативного бюджетирования при моей поддержке было приобретено оборудование: компьютеры, оргтехника, медицинские приборы, реабилитационные комплексы, спортивные снаряды и тренажеры, уличная библиотека, мебель, создан сайт и многое другое. В этом году планируется приобретениеофтальмологического реабилитационного оборудования на сумму более 500 тыс. рублей», — прокомментировал Олег Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.