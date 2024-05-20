Зампредседателя Мособлдумы Наумов принял участие в мероприятии ко Дню Пионерии

19 мая зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов принял участие в торжественном мероприятии ко Дню Пионерии на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Все дети Советского Союза были пионерами. Каждый мечтал быть героем, похожим на пионеров-героев Великой Отечественной войны.

Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов с особенной теплотой вспоминает пионерские годы.

«С особенной теплотой вспоминаю детские годы, да, мы все были пионерами. Это было для каждого ребенка гордостью. Потому что на тебя уже смотрели, как на равного, взрослого. Ты должен был отвечать за свои дела и поступки. Для меня, как и для большинства тех мальчишек и девчонок, пионерия была первым шагом во взрослую жизнь. Мы все были заняты. Собирали макулатуру, металлолом, дежурили по школе, убирали свой класс, сажали цветы, деревья, помогали старшим. И это было в радость! Знаете, были даже у каждого класса подшефные ветераны, к которым мы приходили помогать. Делалось это с удовольствием, мы гордились тем, что нам, вроде еще детям, доверяли взрослые дела», — отметил Наумов.

Он также добавил, что пионерское детство для него навсегда останется одним из лучших воспоминаний.

«Мы, пионеры тех лет, все до единого были патриотами своей страны. И сейчас мы должны воспитывать подрастающее поколение истинными патриотами нашей Великой Родины — России!» — заключил Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.