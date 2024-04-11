Зампред правительства Подмосковья напомнил об опасности сжигания травы

В апреле в Подмосковье начался пожароопасный период, но многие жители региона, готовясь к летнему сезону на дачах, забывают обязательные меры предосторожности, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской.

Садоводы, считая, что сжигая прошлогоднюю траву, способствуют росту молодых растений, на самом деле наносят серьезный вред окружающей среде.

Огонь препятствует естественному процессу удобрения почвы, снижает ее плодородие и угнетает растительный мир. При возгорании погибают все млекопитающие, птицы, насекомые, полезные организмы. Пламя настолько быстро распространяется по сухостою, что остановить крайне сложно, и даже небольшой ветерок может перенести его на большие расстояния, что опасно как для населенных пунктов, так и для подмосковных лесов.

«С начала апреля пожарные устранили травяные палы в различных городских округах, включая: Волоколамский, Шаховской, Ленинский, Домодедовский, Подольский, Клинский, а также Серебряные Пруды. Убедительно прошу не поджигать сухую траву — это может привести к возникновению пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

За нарушение этих правил грозят штрафы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.