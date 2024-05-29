Зампред организации профсоюза медработников Подмосковья обсудила новые методики

Заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Юлия Катанэ приняла участие в работе экспертной группы при постоянно действующей комиссии центрального комитета профсоюза по совершенствованию организационно-уставной деятельности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Заседание прошло в традиционной форме. Мы заслушали руководителей Алтайской и Ставропольской краевых, Адыгейской республиканской и Иркутской областной организаций. Поговорили о принимаемых мерах по оргукреплению, обозначили слабые места, где необходимо усилить работу, поделились планами и программами по мотивации профсоюзного членства. Особый упор был сделан на работу с молодежью», — рассказала Юлия Катанэ.

Участники заседания обменялись предложениями по оптимизации работы и обсудили новые методики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.