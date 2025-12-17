Зампред Мособлкомлеса подвел итоги реализации экологических акций

Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий принял участие в расширенном заседании комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы, посвященном итогам проведения в 2025 году в Подмосковье экологических акций. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Александр Передерий проинформировал участников заседания о том, что сотрудники Мособлкомлеса и подведомственных организаций совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественных экологических объединений и неравнодушными жителями области в текущем году организовали проведение крупных региональных и международных акций по сохранению и восстановлению лесов Подмосковья «Чистый лес», «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Сад памяти».

Он подчеркнул, что в указанных мероприятиях приняли участие в общей сложности около 27 тыс. человек. Высажено свыше 95 тыс. деревьев на 690 площадках. Наибольшее количество деревьев и кустарников высажено в городских округах Краснознаменск, Люберцы, Подольск, Луховицы, Домодедово и Серпухов. Собрано более 800 куб. м валежника в 22 округах на площади 42,7 гектара.

Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области добавил, что перечень участков для проведения экологических акций на 2026 год будет сформирован с учетом предложений взаимодействующих органов, а также на основе анализа обращений граждан в 2025 году.

Дата мероприятия: 16.12.2025.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.