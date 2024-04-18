Зампред Мособлдумы Наумов взял на контроль загрязнение реки в Дмитровском округе

В рамках проверки депутатского запроса зампредседателя Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова, основанного на обращении местных жителей, Минэкологии Подмосковья провело надзорное мероприятие, сообщает пресс-служба депутата.

Небольшая река Уча, берущая начало вблизи поселка «Совхоз «Останкино», в 20 км от своего истока, образует крупнейшее в Московской области Учинское водохранилище — источник питьевого водоснабжения Москвы и Московской области. Оно обеспечивает питьевой водой жителей СВАО, ЦАО, ВАО и ЮВАО г. Москвы и ряда населенных пунктов северо-востока Подмосковья.

Вместе с тем подрядная организация, несмотря на прямой запрет, изложенный в Водном кодексе Российской Федерации и ряде подзаконных актов, самовольно стала размещать строительные отходы и грунты в прирусловой зоне водоема, загрязняя его, причиняя существенный вред объектам окружающей среды.

Наумов отметил, что помимо привлечения правонарушителя к административной ответственности, Минэкология Московской области произвела исследования, с целью определения площади и объема завезенных отходов.

«Взял ситуацию в районе реки Уча на депутатский контроль, с целью устранения ущерба окружающей среде Подмосковья. Люди должны пить чистую воду!» — сказал депутат.

По итогам определения морфологии отходов будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде, который будет взыскан в правонарушителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.