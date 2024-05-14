Заморозки отмечались в Московском регионе ночью

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Синоптик Позднякова: прошедшие заморозки могут стать последними этой весной

Прошлой ночью температура в Московском регионе опускалась до минус 1,7 градуса, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«До 3 утра 14 мая небо над Подмосковьем было свободно от облаков, и температура понизилась местами до отрицательных значений», — уточнила синоптик в своем Telegram-канале.

Она добавила, что к 6 часам утра небо над большей частью региона закрыли облака теплого фронта, поэтому температура начала расти.

По словам Поздняковой, прошедшие заморозки могут стать последними текущей весной.