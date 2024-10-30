сегодня в 07:58

Заморозки до -3,7 градуса наблюдались в Московском регионе ночью

Легкие заморозки ударили на территории Подмосковья и столицы, температура опускалась до минус 3,7 градуса (Михайловское, ТиНАО), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Московской области самыми холодными прошлой ночью были Волоколамск (минус 2,2 градуса), Мелихово (минус 2,5), Подмосковная (минус 2,6), Новый Иерусалим в Истре (минус 3,1).

«В столице, на базовой метеостанции ВДНХ, столбик минимального термометра к 06:00 застыл на отметке минус 0,5», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, из всех метеостанций столичного региона положительная температура была только на Балчуге (плюс 1,8 градуса).

По его словам, предстоящей ночью заморозков в регионе не прогнозируется, вернутся они в ночь на 1 ноября.