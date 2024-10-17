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Заморозки до -2,4 градуса наблюдались в Московском регионе

Ночью и утром в четверг в Подмосковье и столице наблюдались заморозки, их не было только на юге и востоке региона сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в Московской области холоднее всего было в Талдоме — минус 2,4 градуса, а теплее всего в Черустях — плюс 3,5.

По словам синоптика, на базовой метеостанции столицы ВДНХ в 7 часов утра столбики термометров показали 0,0 градуса.

«Таким образом, 17 октября войдет в метеорологическую историю, как первый день с заморозками в Москве в 2024 году», — отметил Леус в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул специалист, в предстоящие две ночи в регионе будет сохраняться вероятность заморозков.