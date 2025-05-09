Заморозки до −2,3 градуса наблюдались в Московском регионе ночью
Фото - © Заморозки в Солнечногорском районе/Медиасток.рф
Минувшей ночью температура в Московском регионе опускалась до минусовых значений, сообщается на сайте «Метеовести».
На базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ минимальная температура прошлой ночью опустилась до отметки плюс 1,5 градуса. Также на Балчуге было плюс 4,2, в Бутове — минус 1,3, в Новой Москве — минус 0,5.
В Московской области самая высокая температура отмечалась в Кашире — плюс 1,9 градуса. А холоднее всего было в Электростали, где столбики термометров показали минус 2,3.
В ночь на 10 мая в столичном регионе вновь возможны заморозки.