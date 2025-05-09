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Заморозки до −2,3 градуса наблюдались в Московском регионе ночью

Минувшей ночью температура в Московском регионе опускалась до минусовых значений, сообщается на сайте «Метеовести» .

На базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ минимальная температура прошлой ночью опустилась до отметки плюс 1,5 градуса. Также на Балчуге было плюс 4,2, в Бутове — минус 1,3, в Новой Москве — минус 0,5.

В Московской области самая высокая температура отмечалась в Кашире — плюс 1,9 градуса. А холоднее всего было в Электростали, где столбики термометров показали минус 2,3.

В ночь на 10 мая в столичном регионе вновь возможны заморозки.