Замминистра просвещения РФ Колударова выступила в Университете просвещения в преддверии Дня учителя

В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, в Государственном университете просвещения прошел концерт для педагогов. С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась замминистра просвещения РФ Ольга Колударова, передает корреспондент РИАМО.

В Демидовском зале собрались преподаватели, ветераны, студенты-активисты и почетные гости вуза. Все они пришли с единой целью — поздравить с грядущим профессиональным праздником тех, кто посвятил себя обучению молодого поколения.

В ходе приветственного слова замглавы Минпросвещения РФ Колударова подчеркнула, что роль учителя была значима в обществе во все времена.

«День учителя — это наш общий праздник. В жизни каждого из нас есть великие учителя, которых мы помним, чтим и считаем своими наставниками. Я желаю, чтобы над нами всегда было мирное небо и никакие угрозы не мешали нам поддерживать наш творческий потенциал и воспитывать молодое поколение», — отметила Ольга Колударова. Она тепло поздравила собравшихся с предстоящим профессиональным праздником.

Фото - © пресс-служба Университете просвещения

«Студенты, которых вы сейчас воспитываете, должны стать продолжателями ваших традиций, которые всегда будут помнить о вас с благодарностью. Спасибо вам за ваш труд и вклад в развитие системы образования. С праздником! С Днем учителя!» — сказала заместитель министра просвещения РФ.

Гостей также поздравила исполняющая обязанности ректора Государственного университета просвещения Наталия Наумова.

В ходе мероприятия зрители увидели выступление творческих команд Просвета: вокально-хорового ансамбля «Знак» студенческого объединения Active PRO и студенческого театра «Просвещение».

Государственный университет просвещения — один из педагогических вузов-флагманов. Он занимается подготовкой специалистов, востребованных в сферах образования, управления, науки, медицины, информационных технологий и медиакоммуникаций и многих других.

В Просвете учатся 13000 студентов, которые проходят подготовку по более чем 170 образовательным программам. Университет известен не только в нашей стране, но и за её пределами.

Таким образом, Государственный университет просвещения является не только образовательным учреждением, но и динамичным центром, формирующим будущее педагогической профессии и укрепляющим ее позиции в обществе.