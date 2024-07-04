Замминистра обороны РФ Цивилева посетила реабилитационный центр в Подмосковье

3 июля заместитель министра обороны России Анна Цивилева совместно с первым зампредседателем правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой посетили реабилитационный центр «Протэкс-центр» в подмосковном городе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Протэкс-центр» больше 30 лет производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов. Недавно на его базе открыли реабилитационный центр для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, которые нуждаются в установке протезов.

«Уникальность центра в том, что сложный процесс протезирования происходит в одном месте и в короткие сроки: производство протезов, восстановление и адаптация бойца. Планируется, что за год здесь смогут пройти курс реабилитации порядка 500 пациентов», — рассказывает Болатаева.

В ведомстве дополнили, что каждый протез здесь изготавливают индивидуально. Помимо протезирования, в центре помогают в социальной и бытовой адаптации.

«Мы видим, какие высокие результаты восстановления показывают наши ребята при таком комплексном подходе к реабилитации. Наша задача — транслировать этот опыт на другие регионы России. Конечно, потребуется обучить специалистов, в том числе реабилитологов, протезистов. Все это позволит как можно быстрее восстановить ребят, чтобы они скорее вернулись к мирной жизни», — прокомментировала Цивилева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.