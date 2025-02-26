Замминистра обороны осмотрел капремонт военного санатория в Подмосковье

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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга, совместно с руководителем департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковником Артуром Чистяковым, в рамках рабочей поездки в Солнечногорский военный санаторий Минобороны России, проинспектировали ход капитального ремонта спальных корпусов для размещения и организации лечения маломобильных групп военнослужащих, передает пресс-служба ведомства.

Генерал-полковнику А. М. Булыге доложили, что работы выполняются в соответствии с запланированным графиком и представили готовящийся объект, где проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на полное обновление здания, инженерных систем и инфраструктуры. Капитальный ремонт

военного санатория позволит улучшить эксплуатационные характеристики спальных корпусов, снизить затраты на содержание объекта, а также обеспечить безбарьерный доступ маломобильных групп на весь период реабилитации.

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А. М. Булыга подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в строго заявленные сроки согласно утвержденному графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.