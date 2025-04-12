Замминистра Могилевский: «Система вступительных экзаменов останется неизменной»
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В ходе интервью РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский разъяснил детали предстоящей реформы высшего образования.
Переход на новую образовательную модель, запланированный на 2026 год, не повлечёт изменений в проведении Единого государственного экзамена. Как подчеркнул Могилевский: «На ЕГЭ это никак не отразится».
Система квот для иностранных граждан также останется в прежнем формате, хотя ведомство планирует её постепенное совершенствование.
«Мы будем работать над повышением качества отбора и подготовки зарубежных студентов», — отметил замминистра.
В настоящее время шесть ведущих университетов страны, включая МАИ, МИСИС и Томский госуниверситет, участвуют в пилотном проекте по апробации трёхуровневой системы.
Полномасштабный переход всех российских вузов на новую модель начнётся после утверждения соответствующей нормативной базы в 2026 году. Реформа реализуется в рамках президентского указа о модернизации национальной системы высшего образования.