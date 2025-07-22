Заммэра Кемерова рассказал о планах благоустройства Рудничного бора

сегодня в 17:49

В Рудничном бору Кемерова появятся деревянные тропинки и зоны отдыха

Заместитель мэра Кемерова Николай Хаблюк рассказал, что в Рудничном бору с сентября начнут устанавливать деревянные тропинки, лавочки и качели в специально отведенных зонах, сообщает Сiбдепо .

Власти Кемерова планируют с сентября начать благоустройство Рудничного бора. В зонах активного отдыха и рекреации установят деревянные тропинки, лавочки и качели. Все конструкции будут экологичными и не нанесут вреда деревьям.

Хаблюк пояснил, что работы затронут только специально выделенные участки, согласованные с биологами. Зона покоя останется в естественном состоянии без изменений.

Асфальтовое покрытие использовать не будут — для тропинок выбрали гранитную крошку, чтобы сохранить чистоту и безопасность для природы.

Ранее судьба Рудничного бора вызывала споры среди жителей. В 2018 году горожане выступали против установки скульптуры святой Варвары в охраняемой зоне. Осенью также планируется разрешить вырубку сорных растений с соблюдением всех правовых норм.