Замлавы Рузского округа Дмитрий Игнатьев провел обход в Тучково

сегодня в 15:48

Заместитель главы Рузского городского округа Дмитрий Игнатьев 10 октября провел обход улиц в поселке Тучково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с ним присутствовали депутат Совета депутатов Рузского городского округа Надежда Серых, а также начальник территориального отдела Виктор Русаков.

Рейд был проведен на дворовых территориях улицы Советская у домов 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, улицы Лебеденко у домов 11, 15, 17, а также улицы Комсомольская у домов 2, 4, 10.

«Проверил выполнение работ по благоустройству, дал поручение усилить качество содержания дворовых территорий» — сообщил Дмитрий Петрович.

Обход позволяет представителям власти увидеть реальное состояние дел на местах, пообщаться с жителями и узнать об их проблемах и потребностях. Это помогает оперативно решать возникающие вопросы и улучшать качество жизни населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.