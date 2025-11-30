Замглавы Серпухова встретилась с матерью участника СВО в Подмосковье

Заместитель главы городского округа Серпухов Мария Барышева и депутат Владимир Бармин на День матери навестили Елену Александровну, маму участника специальной военной операции. В ходе встречи представители власти выразили поддержку и признательность женщине, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В День матери представители администрации Серпухова посетили Елену Александровну, чьему сыну сейчас приходится служить в зоне специальной военной операции. Мария Барышева отметила, что считает важным поддерживать матерей, чьи дети находятся на передовой.

«Познакомившись с Еленой Александровной, я увидела в ней свою маму, которая также переживала, когда я собиралась уехать служить на новые территории. В ее глазах плескалась тревога, знакомая и понятная до боли», — рассказала Мария Барышева.

Особое внимание заместитель главы уделила стойкости матерей, чьи сыновья участвуют в военных действиях. Она подчеркнула, что жизнь каждой мамы — это подвиг, а для матерей военнослужащих испытания становятся особенно тяжелыми.

Сила духа Елены Александровны проявилась в ее увлечении созданием интерьерных кукол. Это занятие помогает ей справляться с тревогой, выражать чувства и сохранять оптимизм. Мария Барышева отметила, что Елена Александровна стала примером материнской любви, стойкости и веры.

Такие встречи, по мнению представителей администрации, важны для поддержки семей военнослужащих и укрепления связи между жителями округа.

