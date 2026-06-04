Замглавы проверил дворы и дороги в Павлово-Посадском округе

Объезд территорий прошел 4 июня в Павловском Посаде по поручению врип главы округа Сергея Балашова. Замглавы Александр Кулаков проверил состояние дорог, дворов, детских площадок и зон у торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе объезда особое внимание уделили содержанию дорожной сети. Наибольшее количество замечаний адресовано ГБУ «Мосавтодор». Организации необходимо оперативно провести окос обочин, убрать смет и мусор.

Также определены участки, где требуется ямочный ремонт и замена дорожных знаков. Отдельно проверено состояние дворовых территорий, детских игровых площадок и прилегающих к магазинам зон.

Все выявленные нарушения переданы исполнителям. Вопросы остаются на личном контроле руководства округа. Управляющей компании поручено в кратчайшие сроки закрасить граффити на фасадах домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.