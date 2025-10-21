Замглавы Павлово‑Посадского округа провел оперативное совещание

20 октября заместитель главы Павлово‑Посадского городского округа Александр Кулаков провел оперативное совещание, в ходе которого были рассмотрены первоочередные вопросы жилищно‑коммунального хозяйства, энергоснабжения, вывоза мусора и культурные достижения округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первую очередь рассмотрели обращения жителей, касающиеся восстановления территорий после работ, проведенных Мособлводоканалом. Александр Кулаков отметил, что темпы работ необходимо ускорить и тщательнее следить за качеством, приведя в пример ситуацию с провалом грунта на улице 1 Мая. Этот вопрос взят на особый контроль.

Обсуждалась и авария на электросетях в деревне Субботино и квартале Первомайский, где Мособлэнерго ведет ремонтные работы. Жители пока обеспечены электроэнергией от генераторов, и администрация рассчитывает на восстановление электроснабжения к 18:00. Ситуация находится под постоянным контролем.

В рамках совещания затронули и вопросы благоустройства: активно ведется уборка листвы, мониторятся точечные отключения тепла из-за ремонтных работ на теплосетях, и анализируется ситуация с переполненными контейнерными площадками. МБУ «Благоустройство» готовит предложения по решению этой проблемы.

Позитивной новостью стало известие о победе Павлово‑Посадского музейно‑выставочного комплекса на премии «Диво России» за лучший сувенир с использованием цифровых технологий.

Александр Кулаков подчеркнул, что все обращения граждан остаются на контроле, и призвал жителей сообщать о проблемах, заверяя, что каждая заявка будет рассмотрена и доведена до решения. Администрация округа призывает следить за обновлениями на официальных ресурсах и обращаться по существующим каналам связи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.