Замглавы Мытищ проверил уборку снега у домов на проспекте Астрахова

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров 5 февраля осмотрел состояние придомовых территорий у второго и третьего корпусов дома № 5 на проспекте Астрахова и встретился с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе выездной проверки Александр Хаюров поручил управляющей компании в кратчайшие сроки предоставить график уборки снега и наледи на придомовых территориях.

Он отметил, что совместно с министерством по содержанию территорий и государственным жилищным надзором Московской области будет организован ежедневный мониторинг работ — как дистанционно, так и с выездом на место.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее подчеркнула, что нынешняя зима выдалась особенно снежной, и коммунальные службы продолжают очищать территории. Все обращения жителей по вопросам уборки рассматриваются, заявки принимаются в Зимний штаб по телефону: 8 (917) 583-63-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.