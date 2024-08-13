Замглавы Лосино-Петровского округа вручила паспорта четверым юным лосинопетровцам

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По поручению главы городского округа Лосино-Петровский С. Н. Джеглава заместитель главы В. В. Тропанец вручила первые паспорта четверым юным лосинопетровцам, которым недавно исполнилось 14 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Для каждого, кто получает свой главный документ впервые, это важный и запоминающийся день.

Паспорт — не только символ принадлежности к нашей большой и великой стране, это еще и знак взросления и полной меры ответственности за свои поступки и решения.

На торжественной церемонии присутствовали и тепло поздравили ребят депутаты городского Совета депутатов А. А. Штатнова и Ю. В. Махов.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.