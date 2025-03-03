В Ростове-на-Дону состоялся седьмой региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Представителем от Московской области стал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Этот этап форума стал основной площадкой, где эксперты, представители федеральных органов и руководители местного самоуправления обсуждали вопросы безопасности населения в условиях специальной военной операции в том числе, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечения общественного порядка. Обменялись опытом между органами местного самоуправления, общественными организациями и волонтерами», — рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

В пресс-службе рассказали, что главным направлением форума стало обсуждение темы «Безопасность и защита». В ходе регионального дня участники детально рассмотрели важнейшие аспекты обеспечения безопасности: от предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до вопросов гражданской обороны и пожарной безопасности. Особое внимание было уделено противодействию терроризму и экстремизму, обеспечению антитеррористической защищенности объектов, а также вопросам охраны общественного порядка и информационной безопасности.

«В условиях современных вызовов и угроз важно объединить усилия для защиты национальных интересов России. В текущих обстоятельствах обеспечение спокойствия и безопасности граждан становится одной из главных задач государства. Необходимо использовать современные технологии, разрабатывать новые методы борьбы с угрозами и повышать уровень осведомленности граждан о возможных рисках. Выявление актуальных проблем в сфере обеспечения безопасности и путей их решения способствует созданию безопасного и спокойного будущего для всех», — приводятся в сообщении слова врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Организатором данного форума стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.