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Замглавы инспекции РЖД Мартьянову продлили арест за «подготовку к теракту»

Московский суд продлил на три месяца срок содержания под стражей заместителю начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова. Его обвиняют в подготовке к теракту, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные судебные документы.

Мартьянов пробудет под стражей, как минимум, до 22 февраля 2025 года (суммарно семь месяцев 17 дней). Его обвиняют по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК РФ — подготовка к террористическому акту.

ТАСС сообщал, что Мартьянова заключили под стражу по делу ведущего специалиста инспекции РЖД Алексея Демченко. Его обвиняют в участии в организации «Артподготовка»*.

Демченко тоже находится под стражей. Он не признает вину.

По данным ТАСС, Мартьянову тоже вменяют часть 2 статьи 205.5 УК России («Участие в деятельности организации, которая признана террористической»).

*Организация внесена в список террористических и экстремистских Росфинмониторинга, а также запрещена в РФ.