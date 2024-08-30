Замглавы ФСИН побывал в Можайской колонии

Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков поздравил воспитанниц Можайской ВК с началом учебного года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Щербаков ознакомился с деятельностью средней общеобразовательной школы, расположенной на территории исправительного подразделения.

Гость поздравил девушек с началом нового учебного года и вручил им рюкзаки со школьными принадлежностями, сладкие подарки.

" Уже через два дня вы приступите к учебе. Ваша цель должна быть в том, чтобы найти свой путь. И желаю вам войти в уже взрослую жизнь состоявшимися людьми, — сказал Щербаков.

Как отметила директор школы Ольга Князькова, главная задача — это создание условий для всестороннего развития личности воспитанников, развитие их творческой активности, инициативы и самостоятельности.

Ученики школы более десяти лет подряд входят в тройку сильнейших Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы».