Замглавы Чехова проверил качество питания в дошкольном отделении лицея № 4

сегодня в 18:54

Заместитель главы м. о. Чехов Денис Разуваев проверил состояние инфраструктуры и качества питания в дошкольном отделении лицея № 4, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Особое внимание уделили работе пищеблока, качеству поставляемых продуктов, условий хранения и санитарному состоянию помещений. Проверили санитарно-эпидемиологическое состояние групповых помещений, прогулочных зон, пешеходных дорожек и игровых площадок», — рассказал Денис Разуваев.

В преддверии весенне-летнего сезона в дошкольном отделении запланированы работы по ремонту участка асфальтового покрытия, а также по замене части деревянных оконных конструкций на современные стеклопакеты.

Руководству дошкольного отделения даны поручения по содержанию территории, исполнение которых будет находиться под строгим контролем заместителя главы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.