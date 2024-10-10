Замглавы Балашихи провел обход центральной части города вместе с жителями

сегодня в 15:52

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел обход территорий центральной части города в связи с большим количеством обращений жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского окурга.

Вместе с профильными службами и активными жителями замглавы проверил содержание дворов и детских площадок улицы Живописной, шоссе Энтузиастов и проспекта Ленина.

"Отметили состояние межквартальных проездов, детских и спортивных площадок. В процессе обхода жителями были озвучены замечания по ремонту детской площадки во дворе дома №47 на проспекте Ленина, а также просьба об установке дополнительных лавочек и урн у дома №31", - сообщил Максим Сидоркин.

Все замечания жителей взяты на личный контроль замглавы. Профильным службам города уже даны соответствующие поручения.

Также в ходе встречи проверили систему отопления многоквартирных домов и готовность к отопительному сезону в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.