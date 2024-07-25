Замглавы Балашихи провел обход территории улицы Лесопарковой

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин встретился с жителями многоквартирного дома № 12 по Лесопарковой улице в микрорайоне Железнодорожный. Одной из основных тем встречи стало предстоящее благоустройство, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во дворе дома № 12 расположена детская площадка, под которой проходит недействующий газопровод. Сотрудники администрации скорректируют границы площадки, чтобы они находились в нормативных охранных зонах. Кроме того, планируется установка новой детской площадки, а также обустройство небольшой воркаут-зоны и зоны отдыха. В ближайшее время план согласуют с жителями, а работы планируют начать уже в августе этого года.

В ходе встречи также обсудили благоустройство парковки за домом. Максим Сидоркин рассказал, что она осталась ещё от застройщика и фактически располагается на вытоптанном газоне. Ее планируют благоустроить и ограничить буферной зоной и зелёными насаждениями.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярные проверки состояния дворов и других общественных территорий в различных микрорайонах города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.