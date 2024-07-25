Замглавы Балашихи провел обход территории центральной части округа

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин проверил уборку и содержание территорий на улице Карла Маркса, а также проконтролировал готовность к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дом № 4 по улице Карла Маркса уже получил паспорт готовности. Замглавы отметил, что замечаний и нарушений нет. Кроме того, в ходе обхода были осмотрены инженерные системы. Все готово к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Многоквартирные дома по улицам Карла Маркса, Крупской и Советской, а также по проспекту Ленина с 2021 года обслуживает управляющая компания «Энтузиаст». Ее сотрудники выполняют косметический ремонт подъездов, входных групп, козырьков, наводят порядок во дворах. Все работы обсуждаются с жителями. Так, в доме № 4 по улице Карла Маркса уже полностью промыли и опрессовали все трубы, сдали дом ресурсоснабжающей организации и получили подписанный паспорт готовности к отопительному сезону.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова проверка готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.