Замглавы Балашихи провел обход территории микрорайона Саввино

сегодня в 18:54

Замглавы Балашихи Олег Бурлин совместно с начальником Территориального отдела по южной Балашихе Вадимом Кузнецовым, представителями управляющей компании ООО «Арх-Строй Союз» совершил обход территории по адресу: мкр. Саввино, ул. Калинина, дом № 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече обсудили вопросы и проблемы уборки придомовых и общественных пространств в летний период, а также проверили состояние имеющегося заглубленного помещения предназначенного для укрытия населения при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. В результате осмотра заглубленное помещение соответствуют требованиям постановления администрации городского округа 1467-ПА от 08.05.2024 года.

Жителей также проинформировали о системе оповещения города, сообщили алгоритм действий в случае возникновения угроз БПЛА и других чрезвычайных ситуаций.

Формат открытого диалога является отличной возможностью для жителей получить необходимую помощь, а для представителей администрации — принять меры по незамедлительному устранению существующих недостатков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.