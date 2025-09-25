Замглавы Балашихи поздравила сотрудников «Рубин» с Днем машиностроителя

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Геннадий Попов, управляющий Восточным отделением Сбербанка Олег Осипов, а также директор предприятия Игорь Ряпин.

«За долгие годы деятельность коллектива „Рубина“ стала примером преданности делу и упорства в труде. Благодаря вашему профессионализму, опыту, энергии, корпорация занимает лидирующие позиции среди предприятий отрасли и уверенно смотрит в будущее», — сказа Ирина Шведова.

В ходе мероприятия лучшим работникам вручили грамоты, благодарственные письма, знак городского округа Балашиха «За труды» и присвоили почетные звания «Кадровый работник авиационной корпорации „Рубин“.

«Предприятие вносит большой вклад в развитие Балашихи. О нем знают не только в городском округе, но и далеко за его пределами. Это заслуга всего коллектива, который неустанно трудится на благо города», — сказал Геннадий Попов.

Авиационная корпорация «Рубин» основана в 1946 году как 279-й опытный завод Министерства авиационной промышленности СССР. Специалистами предприятия разработано больше 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения, соответствующих лучшим мировым стандартам. Предприятие участвует в реализации программы импортозамещения, является исполнителем государственного оборонного заказа и участником программы развития гражданской авиации.

«Сегодня мы чествуем наших машиностроителей, благодаря труду которых создается и выпускается надежная продукция для отечественной авиации и промышленности. Выражаю признательность всем, кто трудится в области разработки, производства и испытания авиационной техники», — сказал Игорь Ряпин.

День машиностроителя традиционно отмечается в России в последнее воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник чествует работников машиностроительной отрасли, чей труд направлен на рост промышленного потенциала страны.