Замглавы Балашихи поздравила сотрудников «Рубин» с Днем машиностроителя
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова поздравила сотрудников авиакорпорации «Рубин» с Днем машиностроителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Геннадий Попов, управляющий Восточным отделением Сбербанка Олег Осипов, а также директор предприятия Игорь Ряпин.
«За долгие годы деятельность коллектива „Рубина“ стала примером преданности делу и упорства в труде. Благодаря вашему профессионализму, опыту, энергии, корпорация занимает лидирующие позиции среди предприятий отрасли и уверенно смотрит в будущее», — сказа Ирина Шведова.
В ходе мероприятия лучшим работникам вручили грамоты, благодарственные письма, знак городского округа Балашиха «За труды» и присвоили почетные звания «Кадровый работник авиационной корпорации „Рубин“.
«Предприятие вносит большой вклад в развитие Балашихи. О нем знают не только в городском округе, но и далеко за его пределами. Это заслуга всего коллектива, который неустанно трудится на благо города», — сказал Геннадий Попов.
Авиационная корпорация «Рубин» основана в 1946 году как 279-й опытный завод Министерства авиационной промышленности СССР. Специалистами предприятия разработано больше 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения, соответствующих лучшим мировым стандартам. Предприятие участвует в реализации программы импортозамещения, является исполнителем государственного оборонного заказа и участником программы развития гражданской авиации.
«Сегодня мы чествуем наших машиностроителей, благодаря труду которых создается и выпускается надежная продукция для отечественной авиации и промышленности. Выражаю признательность всем, кто трудится в области разработки, производства и испытания авиационной техники», — сказал Игорь Ряпин.
День машиностроителя традиционно отмечается в России в последнее воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник чествует работников машиностроительной отрасли, чей труд направлен на рост промышленного потенциала страны.