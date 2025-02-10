Замглавы Балашихи Ирины Шведовой встретилась с молодежью округа

В КМЦ «Новый Свет» прошла встреча члена местного политсовета «Единой России» Ирины Шведовой с активной молодежью Балашихи. В рамках партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» Ирина Шведова рассказала о возможностях трудоустройства и карьерного роста для молодых специалистов на предприятиях города, подчеркнув роль молодежи как двигателя прогресса и инноваций.

«У нас получился хороший диалог. Мы обсудили программы поддержки молодых специалистов в Балашихе, включая льготное жилье, повышение квалификации и участие в различных проектах. Ребята, в свою очередь, поделились своими достижениями и увлечениями», — отметила координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» Ирина Шведова.

Особое внимание на встрече было уделено волонтерской деятельности молодежи в поддержку участников СВО. Молодые балашихинцы плетут маскировочные сети, которые регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Кроме того, ребята проводят мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей.

Ирина Шведова отметила, что вклад балашихинской молодежи в общую победу бесценен. Это пример настоящего патриотизма и активной гражданской позиции.

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