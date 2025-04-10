Заместителю главреда Московского центра Карнеги* назначили штраф

Мужчину признали виновным по ст. 20.33 КоАП РФ. Согласно статье, он участвовал в деятельности иностранной организации, которая была признана нежелательной в РФ.

Саморукову назначили административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее суд Москвы привлек к ответственности Екатерину Шульман**. Ее оштрафовали из-за участия в деятельности нежелательной организации.

* является структурным подразделением организации «Фонд Карнеги за Международный Мир», которая признана нежелательной на территории РФ

** признана в России иностранным агентом.