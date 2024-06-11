Заместители главы Жуковского продолжают проводить пешие обходы территорий

Заместители руководителя городского округа Жуковский проводят пешие обходы территорий. Присоединиться к обходам могут все желающие, сообщила пресс-служба администрации округа.

На текущей неделе обходы будут проводиться по графику:

13 июня, 12:00, ул. Амет-хан Султана 3/2; 9, 23 Горельники, 9 (встреча у дома № 9 по улице Амет-хан Султана) — Дунаевич Алла Вячеславовна;

13 июня, 13:00, ул. Комсомольская, 7, 5, 3, 1, 10, 6, 4, 2 (встреча у дома № 1 по улице Комсомольская) — Дунаевич Алла Вячеславовна;

13 июня, 16.30, ул. Дзержинского 5, 9, 11, ул. Семашко 8/2, 3, 10 (встреча у дома № 5 по улице Дзержинского) — Алферова Ольга Николаевна;

13 июня, 17.00, ул. Дугина, 10, 8/1, 21, 23, 25, 27, 29 (встреча у дома № 10 по улице Дугина) — Степанова Юлия Васильевна;

14 июня, 10:00, ул. Гагарина 40, 44, 46, 50,52 (встреча у дома № 40 по улице Гагарина) — Степанова Юлия Васильевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.