Заместители главы Химок провели обход микрорайонов округа

сегодня в 15:42

Заместители главы Химок провели пешие обходы территорий микрорайонов городского округа. Во время личных проверок представители администрации проверили ход проводимых работ по ремонту и благоустройству, а также пообщались с жителями и приняли новые обращения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Особое внимание представители администрации и специалисты профильных служб уделили ходу ремонтных работ, состоянию дворовых территорий, дорог, контейнерных площадок, а также содержанию придомовых территорий, объектов торговли, медицинских учреждений и аптек.

Так, заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков провел обход в микрорайоне Сходня. Совместно с представителями профильных служб он проверил ремонт кровли многоквартирного дома на улице Чапаева, а также качество устранения поломки канализационного участка на улице Кирова.

«Во время обхода мы пообщались с жителями, поднялись на крышу, проверили результат ремонтных работ. После дождя протечек не выявили, это подтвердили и сами жители. Через неделю обязательно сюда еще вернемся, проконтролируем качество остальных работ», — отметил заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

Также на этой неделе встречи провели Родион Лёвочка, Андрей Зайцев, Николай Батышев и Александр Цуканов.

Пешие обходы проводят на еженедельной основе. Каждый заместитель главы городского округа, вне зависимости от наличия заявок на территории, лично проверяет свой закреплённый сектор. Кроме того, план обхода формируется на основе аналитики Муниципального центра управления регионом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.