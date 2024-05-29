Заместители директоров МФЦ Подмосковья прошли тренинг по управлению персоналом

Практическое занятие состоялось в рамках пятидневной программы повышения квалификации для сотрудников офисов «Мои Документы» на базе центра методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для эффективной работы любой организации нужна сильная замотивированная команда профессионалов, которая будет работать на результат. Но нам также важно, чтобы сотрудникам МФЦ было комфортно в коллективе. Такие тренинги как раз и помогают руководителям находить нестандартные подходы в управлении и создавать дружные команды», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

На занятии с заместителями директоров разбирали теорию и отрабатывали практические упражнения по командообразованию, постановке целей, планированию, делегированию полномочий, контролю, обучению и мотивированию сотрудников.

Программа рассчитана на пять дней. Занятия проводят в дистанционном и очном форматах. После сдачи итоговой практической работы участники получают сертификат о повышении квалификации. Ежегодно курс проходят порядка 40 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.