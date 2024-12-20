Заместитель прокурора Подмосковья провел личный прием граждан в Химках

сегодня в 18:06

В рамках работы мобильной (выездной) приемной заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский осуществил рабочую поездку в городской округ Химки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На личном приеме, проведенном совместно с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным к заместителю прокурора области, обратилось 15 граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, бездействия должностных лиц правоохранительных органов, нарушений уголовно-процессуального законодательства и другим.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства. По результатам приема от граждан принято 7 обращений.

Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены в прокуратуре области на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.