Заместитель прокурора области поддержал обвинение по уголовному делу об убийстве

Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Шарунина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщила пресс-служба прокуратуры Московской Области.

В суде установлено, что 9 января 2025 года Шарунин, находясь на кухне квартиры по месту своего проживания в городском округе Люберцы, в ходе конфликта нанес своей матери множественные удары хозяйственным молотком в область головы и рук, после чего обвязал ее шею проводом от электрического утюга и стал душить. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.