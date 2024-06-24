Заместитель начальника управления оценила техсостояние котельных в Хотькове

сегодня в 13:38

Заместитель начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Наталия Михлина совместно с исполняющим обязанности заместителя министра энергетики Московской области Аркадием Собенниковым провела выездные совещания на объектах теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе выезда с привлечением специалистов центрального управления Ростехнадора оценено текущее техническое состояние котельных в пос. Лакокраска и г. Хотьково, отмечены недостатки, требующие безотлагательного устранения.

С целью недопущения срыва начала отопительного периода в городском округе и обеспечения бесперебойной подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома контроль исполнения принятых решений по итогам совещания поставлен в прокуратуре области на контроль.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.