Замглавы Павлово-Посадского округа пообщалась с жителями села Рахманово

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова провела пеший обход территории села Рахманово, где она встретилась с жителями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В муниципальный Центр управления регионом поступило обращение по вопросу несвоевременного выполнения работ по уборке мусора с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной около дома 197.

В настоящее время площадка приведена в надлежащее состояние. Даны поручения профильным службам об усилении контроля за содержанием данной территории.

«Выражаем огромную благодарность нашей Администрации за своевременное реагирование и решение нашего вопроса. Сейчас всё чисто. Также Светлана Юрьевна ответила и на другие наши вопросы, связанные с образованием, медициной и досуговой деятельностью для наших детей», — отмечают жители села Рахманово.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.