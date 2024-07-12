Замглавы Павлово-Посадского округа встретился с жителями микрорайона Филимоново

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа, Муниципальный координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» Александр Белоусов провел пеший обход по территории микрорайона Филимоново. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе встречи с местными жителями затронули темы ремонта ступеней входных групп, окоса травы, кронирования деревьев и ремонта дорог на дворовых территориях.

«На сегодняшнем обходе услышал новые обращения местных жителей. Важно незамедлительно устранять проблемные ситуации, поэтому поставил задачу профильным службам решить все вопросы в кратчайшие сроки. По вопросам, требующим дополнительного времени для решения, также дал необходимые поручения», — сказал Белоусов.

Партийный проект «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ.

Записаться на личный прием можно по телефонам:

в Павловском Посаде: 2-11-79

в Электрогорске: 3-77-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.