Заместитель главы Павловского Посада провел встречу со студентами

18 сентября прошла встреча учащихся с заместителем главы Павлово-Посадского городского округа Владимиром Шевелиным. Владимир Петрович провел со студентами профилактическую беседу по информационной безопасности.

"Встреча была полезной и информативной для студентов, которые теперь знают о том, как защитить себя в интернете. Надеемся, что подобные мероприятия станут регулярными и помогут молодым людям избежать многих проблем, связанных с использованием интернета. Благодарим Владимира Петровича за проявленное внимание и интересную лекцию", - отмечают педагоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.