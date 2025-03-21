Заместитель главы округа провел прием граждан в Павловском Посаде

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков 18 марта провел личный прием граждан в местном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встречу записались несколько жителей, которые обратились с тремя основными вопросами. Первым из них касался предоставление жилья в рамках социального найма. Из-за непрерывных семейных конфликтов, совместное проживание членов семей становится невозможном, в связи с чем, заявители обратились за помощью в Администрацию округа.

Также жители подняли тему присоединения садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в состав городского округа. Кроме того, обсуждалось исключение одного из земельных участков из перечня особо охраняемых природных территорий, которое было включено в данный перечень ошибочно.

В ходе приема Александр Кулаков подробно разъяснил порядок действий для решения данных вопросов в соответствии с действующим законодательством.

Все желающие жители Павлово-Посадского округа могут записаться на личный приём к профильным заместителям администрации по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.