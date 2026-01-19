Заместитель главы Можайского округа поздравила труженицу тыла с 96-летием

Ольга Спиридонова навестила Александру Ивановну Рахманкину, которая многие годы работала на Можайском городском пищевом комбинате. В беседе юбилярша поделилась воспоминаниями о трудовой юности, отметив атмосферу доверия и взаимопомощи на производстве.

Семья Рахманкиных — пример преемственности поколений. Отец Александры Ивановны участвовал в Великой Отечественной войне, а сама она, будучи подростком, трудилась в тылу, приближая Победу.

Сегодня Александра Ивановна окружена заботой близких и гордится успехами внуков и правнуков, которые продолжают семейные традиции. Ольга Спиридонова вручила имениннице цветы и поздравительные письма, подчеркнув важность сохранения памяти о поколении победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.