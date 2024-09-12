Замглавы Серпухова проверила содержание территорий

Вместе с депутатом городского Совета Андреем Тихоновым, начальником Управления ЖКХ администрации Еленой Макаренковой, начальником управления МБУ «Комбинат благоустройства» Валерием Василевским, представителями управляющих компаний «Управдом Юг Подмосковья» и «Солидарность» провели осмотр объектов по адресам ул. Советская 65, 67/11, Джона Рида, 13/10, Ракова, 8.

В части уборки подъездов замечаний нет. Есть потребность проведения косметических ремонтов в некоторых подъездах. УК вместе с жителями обсуждают этот вопрос, вынесли его на общее собрание собственников.

Детская площадка в этих дворах уже устарела. Игровая зона требует замены. Будет рассмотрен вопрос включения в программу модернизации на 2025 год.



Еще один вопрос, на который обращают внимание на каждом обходе — уборка общественных территорий. Рядом с постройкой на ул. Джона Рида д. 13А лежит мусор. У Комитета по управлению имуществом запрошена информация о собственнике.



В доме № 8 по ул. Ракова управляющей компании необходимо провести расчистку козырьков.

Жительница дома № 13/10 по ул. Джона Рида обратилась по вопросу ремонта фасада. Здание 1960 года постройки. Обновление запланировано на период 2029–2031 годов. Заместитель Главы Г.о. Серпухов Татьяна Орлова поручила подготовить ходатайство в Фонд капитального ремонта о переносе сроков проведения капремонта на более ранний период.



Кроме того обозначена необходимость включения в план ямочный ремонт «картами» проезда возле этого же дома, а также на 2025 год рассмотреть возможность организации дополнительного парковочного пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.