Заместитель главы Чехова проверил территории и здания дошкольного отделения лицея № 4

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина и в преддверии предстоящего капитального ремонта, его заместитель Денис Разуваев провел обход здания и территории дошкольного отделения лицея № 4, расположенного по адресу: г. Чехов, ул. Ильича, д. 34а, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Детский сад открыл свои двери для малышей в 1965 году и сейчас требует обновления. В ходе совместного осмотра с начальником управления образования городского округа Чехов Ириной Заболотневой были определены наиболее важные задачи по улучшению качества условий пребывания воспитанников в соответствии с современными требованиями, как в здании, так и на территории детского сада.

«На сегодняшний день подрядной организацией проводятся проектно-изыскательные работы с учетом предложенных изменений в целях создания комфортной среды, как для детей, так и для персонала», — рассказал Денис Разуваев.

Открытие обновленного дошкольного отделения запланировано к следующему новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.