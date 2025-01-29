Заместитель главы Чехова проверил качество питания в школе № 9
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Заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев посетил школу № 9 для оценки качества организации горячего питания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В школе функционирует пищеблок, в котором все блюда готовятся непосредственно перед приемом пищи. В столовой также организован буфет, где дети и педагоги могут приобрести горячий обед и свежую выпечку.
«Качество питания находится на строгом контроле не только у руководства школы, но и в министерстве образования, и Роспотребнадзора», — отметил Денис Разуваев.
Оценить качество и вкус блюд школьной столовой могут также родители в рамках проекта «Родительский контроль». Для этого необходимо записаться у классного руководителя и прийти на дегустацию.
В ходе визита Денис Разуваев также проверил организацию пропускного режима в учреждении и рабочую документацию пунктов охраны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.
«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.